Coppa Italia, la Lazio parte dal Napoli: l’eventuale percorso è da Champions

Coppa Italia che per la Lazio potrebbe presentare un percorso quasi proibitivo. Il tabellone non ha premiato i biancocelesti

Il cammino della Lazio in Coppa Italia inizia con il Napoli, decimo lo scorso anno, che arriva dai turni precedenti. Alla squadra di Baroni è toccata la sfortuna di incontrare l’attuale capolista del campionato, quando agli ottavi sono presenti anche squadre di Serie B (Sampdoria, Sassuolo e Cesena).

Come se non bastasse in caso di passaggio del turno ci sarebbe probabilmente l’Inter a San Siro ai quarti di finale. Per quanto riguarda invece l’eventuale doppia semifinale ci sarebbe la possibilità di incontrare una tra Milan e Roma. Questo considerando l’assenza di sorprese, che si sono già viste invece dall’altra parte del tabellone con l’eliminazione della Fiorentina per mano dell’Empoli.

In sintesi, per arrivare in fondo in Coppa Italia, i biancocelesti potrebbero dover affrontare: Napoli in casa, Inter in trasferta, Milan o Roma e per chiudere una finale con Atalanta o Juventus. Un cammino ipotetico che sa quasi di Champions League.