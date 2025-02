Convocati Roma, Ranieri ha scelto i calciatori che andranno in Portogallo: la lista completa

Convocati Roma, le scelte di Ranieri in vista della partita di Europa League contro il Porto in Portogallo: chi vince può affrontare la Lazio

Resa nota la lista dei convocati Roma in vista della sfida di domani sera contro il Porto in Europa League all’Estadio do Dragao. Tutti a disposizione per Claudio Ranieri, con la unica eccezione di Devyne Rensch, non al top dopo essere uscito malconcio dalla partita contro il Venezia. Di seguito la lista completa. Dal playoff tra giallorossi e portoghesi arriverà anche la possibile avversaria della Lazio negli ottavi di finale.

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar.

Difensori: Abdulhamid, Angelino, Celik, Hummels, Mancini, Ndicka, Nelsson, Sangaré.

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Koné, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers.

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé.