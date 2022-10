Convocati Lazio per la Salernitana: due assenze importanti

Sarri ha diramato la lista dei convocati per Lazio-Salernitana, match in programma oggi alle ore 18 allo stadio Olimpico

Sarri ha diramato la lista dei convocati per Lazio-Salernitana, match in programma oggi alle ore 18 allo stadio Olimpico. I biancocelesti devono rinunciare a Ciro Immobile e anche a Patric, alle prese con un problema fisico. Per il resto, rosa a disposizione.

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Radu, Romagnoli;

Centrocampisti:Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino;

Attaccanti:Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro, Romero, Zaccagni.