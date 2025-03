Convocati Italia per la Germania, le decisioni di Spalletti

Convocati Italia per la Germania, le decisioni del CT Spalletti per la partita di ritorno dei quarti di Nations League: le ultime

Convocati Italia per la Germania, la prossima sfida degli Azzurri a Dortmund contro la Germania deciderà quale sarà la fine della nostra Nazionale in quest’edizione di Nations League. La partita di andata si è conclusa con un deludente 1-2 in favore dei teutonici che hanno approfittato di un secondo tempo giocato sotto tono da parte della formazione di Spalletti.

Il CT ha quindi preso certe decisioni in vista della sfida di ritorno in terra tedesca. La sua decisione è stata quella di convocare due giocatori della Lazio. Infatti farà parte del match anche Zaccagni nonostante gli acciacchi fisici e sarà il tecnico che valuterà se inserirlo a gara in corso. Anche Rovella è stato chiamato all’adunata per affrontare questa grande sfida contro una grande squadra. Ecco l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mattia Zaccagni (Lazio).