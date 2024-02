Convocati Bologna per la Lazio: le scelte di Motta. Un’assenza pesante a centrocampo

Convocati Bologna per il match in programma domani contro la Lazio: le scelte del mister Thiago Motta. Un’assenza pesante

Il Bologna ha diramato la lista dei calciatori convocati per la sfida di domani in casa della Lazio. Un match dove mancherà Freuler, assenza pesante in mezzo al campo per squalifica.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Salemaekers, Zirkzee.