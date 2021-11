L’arrivo di Antonio Conte al Tottenham scuote la settimana del calcio internazionale: riuscirà a riportare anche gli Spurs al successo?

Conte e il Tottenham, un amore improvviso. Il tecnico campione d’Italia in carica con l’Inter termina dunque il suo periodo di aspettativa per tuffarsi in una nuova avventura, rifiutata a inizio estate.