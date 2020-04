Conte: «Necessari distanza e mascherine finché non ci sarà una terapia o vaccino»

Nell’informativa odierna al Senato, il Premier Conte ha parlato della Fase 2 e della necessità di mantenere misure di prevenzione

Come riporta Il Messaggero.it, in vista del Consiglio europeo dei prossimi giorni, il Premier Giuseppe Conte ha dato, nell’informativa al Senato, alcuni dettagli su come sarà strutturata la ‘Fase 2′, sottolineando la necessità dell’utilizzo delle misure di prevenzione:

«Sulla risposta sanitaria il governo ha elaborato una strategia in cinque punti. Il primo è mantenere e far rispettare distanziamento sociale, promuovere utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale fino a quando non disponibili terapia e vaccino. Quello della Fase 2 è uno dei passaggi più sensibili e complessi. Lo ripeto, un’avventatezza in questa fase può compromettere tutti i sacrifici che i cittadini con responsabilità e disciplina hanno affrontato fin qui».