Conferenza stampa Zaccagni: «Sto tornando quello di due stagioni fa. Nel primo tempo potevamo fare più gol!»

Conferenza stampa Zaccagni: l’attaccante e capitano della Lazio interviene dopo la partita dello stadio Olimpico contro il Milan di Ruben Amorim

Mattia Zaccagni, giocatore della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 4a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro il Milan. Le sue parole riportate da TMW:

CONFERENZA STAMPA DI ZACCAGNI

IL DUELLO CON GILA E LA CONDIZIONE FISICA – «Siamo soddisfatti della prestazione. Sapevo che il duello con Gila sarebbe stato duro come lo scorso anno in allenamento. Ho fatto un buonissimo ritiro senza saltare un allenamento, sono contento e sto riprendendo la condizione fisica di due stagioni fa. La scorsa stagione è stata difficile con tanti infortuni, sono soddisfatto e contento».

LA PRESTAZIONE – «È stato un primo tempo veramente di alto livello dove abbiamo messo sotto una squadra fortissima come il Milan su ogni aspetto. Abbiamo creato tanto, potevamo fare più di due gol. Nel secondo tempo invece malino, ci siamo abbassati e abbiamo sofferto le loro ripartenze. Pareggio risultato giusto».

IL LAVORO CON GATTUSO – «Col mister abbiamo fatto un buonissimo ritiro lavorando col sorriso, questo è importante. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, nessuno se lo aspettava e dobbiamo continuare su questa strada».

NUNO TAVARES – «Ho visto quello che ha detto il mister su Nuno, sono d’accordo perché è un giocatore potenzialmente da Real Madrid. Sta lavorando benissimo, si allena bene e questo si vede sul campo».

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