Conferenza stampa Tudor: le parole post Monza Lazio

Conferenza stampa Tudor, le parole del tecnico biancoceleste nel post gara dopo la sfida giocata contro il Monza

Così Igor Tudor nella conferenza stampa post Monza-Lazio.

CONFRONTO CON I TIFOSI – «Non posso parlarne perché non so cosa sia sucesso, devo capire con i ragazzi. Quando lo saprò potrò commentare».

ZACCAGNI E IL CAMBIO – «Aveva un’ammonizione e mezza, era nervoso e l’espulsione era nell’aria. Oggi dovevamo e potevamo fare meglio, si deve fare di più di quanto fatto. Devo analizzare le cose in profondità, è la gara che mi è piaciuta di meno sotto tutti i punti di vista. Monza è tosta, ma vincere oggi non sarebbe stato giusto, quindi prendiamoci questo punto e ci prepariamo al meglio per il finale».

DUE VOLTE RIMONTATI – «Nel calcio può succedere di tutto, c’è il bello e il brutto. Il campionato non si decide mai con una gara, ma con tutte e 38. Non c’è tanto tempo, dobbiamo prepararci al meglio per le prossime tre, a partire dall’Empoli».

FELIPE ANDERSON – «Oggi in tanti hanno giocato sotto tono. Qualcuno era forzato, ho provato a tenere i meno peggio. Analizziamo ora meglio, ma si doveva fare di più».

ARBITRAGGIO – «Abbiamo faticato in tutte le direzioni, questo non mi è piaciuto per quanto ho visto oggi. Sono molto triste e anche arrabbiato. Per il resto ci sono state tante ammonizioni, ma dovrò valutare».