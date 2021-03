Bayern Monaco, Sanè: «L’andata non significa nulla, tutto può succedere»

Sanè, alla vigilia della gara di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio, ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa

Dopo le parole di Inzaghi ed Escalante, anche Sanè ha presentato la gara di domani tra Beyern Monaco e Lazio. Ecco le parole del giocatore in conferenza stampa:

GARA – «Giocare in Champions è il raggiungimento di un obiettivo importante per me, come per ogni calciatore. Con la Lazio può succedere di tutto. Perché abbiamo fatto dei gol nel match d’andata, non significa che sia tutto già deciso. Tutti sono molto motivati e hanno preso seriamente la sfida».