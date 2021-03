Conferenza stampa Escalante: «Andiamo per giocarcela fino alla fine»

Alla vigilia di Bayern Monaco-Lazio, Escalante ha presentato la sfida rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa

Dopo le parole di Simone Inzaghi, anche Escalante è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara tra Bayern Monaco e Lazio. Ecco le parole del giocatore, nella canonica conferenza stampa della vigilia.

RUOLO – «Sognavo di giocare in Serie A, Leiva è un professionista top, io lo seguivo e continuo a farlo. Mi sento bene, ho spazio quando gioco e mi piace giocare davanti alla difesa».



PARTITA – «Andiamo per giocarcela come sappiamo. Loro sono i campioni di tutto, sarà difficile, ma noi andremo lì per vincerla. Sarà importante per continuare su questa strada anche in campionato».