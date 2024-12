Conferenza stampa Provedel: «Complimenti ad Haj per il secondo gol. Nazionale? Ecco cosa ne penso»

Conferenza stampa Provedel, il portiere della Lazio ha parlato così in conferenza stampa della sconfitta della sua squadra contro il Parma

Intervenuto in conferenza stampa nel post-partita di Parma–Lazio, Ivan Provedel ha parlato così della sconfitta della sua squadra:

PAROLE – «Usciamo arrabbiati, avevamo lo spirito giusto, abbiamo dato tutto. Alla fine il Parma ha fatto la partita che doveva fare sfruttando i nostri errori. Il risutlato rappresenta come sono andati gli episodi. Il secondo gol? Era una transizione in cui eravamo tutti alti per chiudere l’imbucata. Haj è stato bravo a fare gol da lì, complimenti a lui. Tutte le squadre hanno le loro qualità, noi dobbiamo essere bravi. La differenza la fanno gli ultimi metri.

Oggi abbiamo creato abbastanza, i primi due gol sono nati da errori nostri dove non siamo riusciti a rimediare, io per primo. Quando siamo arrivati sotto porta non siamo riusciti a segnare. Dobbiamo solo credere nel nostro lavoro e farlo al meglio. Siamo fortunati in Italia ad avere tanti bravi portieri. Tanti ragazzi stanno facendo molto bene. Siamo anche diversi friulani, questo è un orgoglio. La Nazionale è il fiocco sul regalo, ma io dò tutto per la Lazio e sono felice di stare qui».