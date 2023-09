Conferenza stampa Pioli: «La Lazio è forte, ma noi vogliamo trovare continuità». Le parole del tecnico del Milan

Stefano Pioli interviene in conferenza stampa per presentare Milan Lazio, in programma domani allo Stadio San Siro.

PARTITE DI LIVELLO – «Dovevamo giocare questo tipo di partite di livello, ci hanno insegnato tanto e sono le cose che serviranno anche domani perché la Lazio è forte»

CONDIZIONE – «Si può dire che stiamo bene, vogliamo trovare continuità, abbiamo sempre vissuto bene sia le cose positive che negative, non siamo perfetti ma abbiamo le qualità per far bene domani»

LEAO – «Se uno sbaglia un passaggio non vuole dire che ha preso sotto gamba una partita. Da un giocatore come lui mi aspetto che sbagli sempre meno cose»

PERCORSO – «Siamo all’inizio della scalata, sono convinto della qualità dei miei giocatori di quello che sto vedendo, ma bisogna portarlo avanti, perché per stare in alto, e non vogliamo starci, serve farlo e stare concentrati»

APPROCCIO ALLA PARTITA – «Non conta la vetta in questo momento, non esistono partite facili ne impossibili, dipende dall’approccio che uno ha, ho visto le cose giuste e vogliamo metterle sul campo anche domani»

ADLI – «Ha avuto grande pazienza e forza mentale. Aveva bisogno di tempo per capire la nuova posizione e come gestirla sia in fase difensiva che offensiva, sono contento di quello che ho visto»

TURNOVER IN DIFESA – «L’infortunio di Kalulu non ci voleva, Pellegrino sta lavorando bene ma non è ancora pronto per partire titolare, quindi devo far ruotare quelli che ho»

CALI DI TENSIONE – «Il fatto di voler controllare le partite fa parte del nostro nuovo percorso, contro i Cagliari abbiamo commesso un errore grave prendendo gol da situazione di rimessa»

MUSAH – «Musah ouò giocare in tutte e tre le posizioni. Ha caratteristiche diverse da Krunic e Adli, mentre ha qualità di inserimento quando giocherà più avanti. Ha caratteristiche che ci serviranno tanto, è uno completo e dovunque lo utilizzerò sarà importante per la squadra»

LAZIO – «La Lazio gioca insieme con lo stesso allenatore da tanti anni, al di là del loro momento, è un avversario da rispettare e difficile da affrontare»

