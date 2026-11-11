Anellucci: «Gattuso alla Lazio sta realizzando un miracolo! Aspetto mentale? Fa la differenza. I giocatori stanno dando il meglio»

Il percorso della Lazio in Serie A ha sorpreso tutti! A parlarne è stato anche il procuratore Claudio Anellucci: le dichiarazioni

Il sorprendente avvio di stagione della Lazio continua a raccogliere consensi. La squadra di Gennaro Gattuso ha conquistato risultati e prestazioni che hanno modificato rapidamente le aspettative iniziali, attirando l’attenzione anche degli addetti ai lavori.

Tra questi c’è Claudio Anellucci, procuratore intervenuto ai microfoni di TMW durante la trasmissione “Maracanà”. Il suo giudizio sul lavoro del tecnico biancoceleste è particolarmente positivo, soprattutto per la capacità di mantenere alta la concentrazione del gruppo.

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Lazio, il giudizio di Anellucci

«La Lazio ha avuto una partenza davvero importante in un campionato nel quale, almeno per ora, non vedo squadre con una qualità nettamente superiore alle altre. Chi gioca anche le coppe sta incontrando qualche difficoltà in più, perché il doppio impegno richiede tempo per essere gestito al meglio.

Gattuso è stato molto bravo a capire che ha a disposizione una squadra competitiva, ma soprattutto che deve mantenere tutti concentrati e con la mentalità giusta. In questo momento l’aspetto mentale può fare davvero la differenza».

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Lazio, Gattuso decisivo

Anellucci ha poi sottolineato quanto il contributo del tecnico stia incidendo sul rendimento dei singoli.

«Per quello che sta facendo, secondo me Gattuso sta realizzando qualcosa di straordinario, un miracolo. Tutti i giocatori stanno andando oltre i propri limiti e stanno mettendo in campo il massimo delle proprie possibilità. Vedo una squadra che sta dando il 300% e questo è uno dei principali meriti dell’allenatore».