Conferenza stampa Gattuso: «I ragazzi stanno sempre sul pezzo! Mercato? Non mi aspetto nulla. Rovella domani a riposo»

Conferenza stampa Gattuso: il tecnico della Lazio interviene dopo la partita contro il Genoa! Le dichiarazioni

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita della gara valevole per il 2° turno di Serie A 2026/27 contro il Genoa! Vi proponiamo le sue dichiarazioni riprese da TMW:

LA CONFERENZA STAMPA DI GATTUSO

CONVINZIONE SQUADRA – «Mi è piaciuta la convinzione con cui la squadra ha aggredito e pressato. Tranne gli ultimi dieci minuti in cui Frattesi zoppicava per una botta al ginocchio mi è piaciuto per come abbiamo pressato. Dobbiamo migliorare ancora le scelte nella trequarti perché abbiamo la qualità per farlo. Giocare però per 70-80 minuti con questa intensità non è facile e sono molto soddisfatto. I ragazzi stanno sempre sul pezzo, questo è fondamentale».

METODOLOGIA – «Non bisogna sottovalutare il cambio di metodologia, l’anno scorso facevano un calcio completamente diverso allenato da un maestro come Maurizio Sarri. Noi stiamo cercando di fare qualcosa di totalmente diverso, penso che ci voglia del tempo ma vanno fatti i complimenti a questi ragazzi. Abbiamo smontato tutto, anche la metodologia degli allenamenti. Complimenti per l’impegno, non siamo nemmeno a due mesi di lavoro con questi ragazzi ma stanno lavorando bene».

MERCATO – «Non mi aspetto nulla, spero solo che rimangano i giocatori che ho a disposizione. Non so cosa succederà, stamattina con chi di dovere non ho voluto nemmeno parlare perché voglio pensare solo alla partita. Ho saputo a mezzogiorno e mezza che Ratkov ha trovato una sistemazione, mi aspetto solo che i ragazzi che ho a disposizione rimangano».

RINFORZI CENTROCAMPO – «E che devo fare io? Sembra che io sono il presidente o che faccio il contabile, ma faccio l’allenatore. Se non ci sono soldi che facciamo? Mica possiamo andare a rapire i giocatori, mica mi metto una maschera e li rapisco. In questo momento voglio parlare di calcio giocato e fare i complimenti a questi ragazzi perché stanno dando la vita. Numericamente abbiamo due centrocampisti fuori, vediamo cosa succederà».

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ROVELLA, CATALDI E BELAHYANE – «Reda si merita tutto questo, la prima settimana col caldo e coi carichi di lavoro non riusciva a terminare un allenamento. Ci sta mettendo impegno e passione, si sta facendo trovare pronto. Se lo vedi non gli daresti un euro, però dà sempre tutto ed è un ragazzo che si è fatto trovare pronto. Rovella domani sta a riposo e martedì fa risonanza, vediamo se è un problema di tendine o di polpaccio. Cataldi si è fermato gli ultimi 7-8 giorni, speriamo di rimetterlo in gruppo la prossima settimana. Viene da un’operazione importante, sono passati tre mesi e vediamo se riusciamo a metterlo in condizione. Dele-Bashiru è meno grave di Marusic, che ha una lesione più importante. Pellegrini tra 5-6 giorni dovrebbe andare in campo, Patric ha avuto problemi al polpaccio e domani fa la risonanza mentre Gigot».

PEDRAZA E MANDAS – «È roba di campo, una situazione che potevamo leggere meglio e io sono fatto così, pane al pane e vino al vino. Mandas se andate a vedere da quando sono arrivato io tocca più palloni di qualche giocatore, ci sta qualche errore perché se un calciatore tocca 60-70 volte un pallone può sbagliare. Poi se succede qualcosa mi prendo la responsabilità, ci sta che può sbagliare. È un portiere e in questo momento ci sta dando tanto oltre alle parate, ma anche nella costruzione dove ci dà superiorità numerica».