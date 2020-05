Lazio, Condò: «Alternativa più forte alla Juventus»

Il noto giornalista ed opinionista televisivo ha spiegato dove la Lazio ha perso il suo vantaggio con la ripresa della Serie A

La Lazio fra meno di un mese ricomincerà la sua corsa verso il sogno Scudetto. I biancocelesti, giocando ogni tre giorni, avranno più difficoltà di prima.

Paolo Condò ha sostenuto ciò a Sky Sport: «La squadra di Inzaghi che aveva il vantaggio di non giocare le coppe, ha perso questo vantaggio. Però la Lazio è una squadra in missione. Il suo presidente è stato quello che più di qualsiasi altro ha spinto per iprendere a giocare, perché ovviamente sente una vicinanza di un obiettivo eccezionale e possibile. Inoltre la Lazio ha già vinto la Supercoppa Italiana in questa stagione, quindi, pur non avendo la quantità di giocatori di qualità della Juventus, è l’alternativa più forte».