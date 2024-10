Compleanno Fascetti, arrivano gli auguri della Lazio per l’ex biancoceleste

Compleanno Fascetti, giorno speciale per l`ex allenatore biancoceleste!

Di seguito gli auguri della Lazio.

COMUNICATO– L’ex calciatore ed allenatore biancoceleste compie oggi 86 anni.

Eugenio Fascetti è approdato per la prima volta in biancoceleste nel 1964, vestendo l’Aquila sul petto per una sola stagione e collezionando 12 presenze in Serie A.

Appesi gli scarpini al chiodo, il classe 1938 è poi diventato allenatore ed ha assunto la guida tecnica della Prima Squadra della Capitale per due annate sportive, dal 1986 al 1988.

In particolare, Fascetti era al timone di quella storica squadra ‘dei -9’ che conquistò la salvezza nella stagione 1986/87 con le memorabili vittorie contro il Vicenza all’ultima giornata, che portò poi i biancocelesti agli spareggi, e contro il Campobasso nello spareggio salvezza.