Como Lazio, torna Lazzari: Baroni con la difesa al completo

Como Lazio, mister Marco Baroni avrà tutto il reparto difensivo disponibile per la gara in programma questa sera

Mister Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati per Como–Lazio. Confermato il rientro di Manuel Lazzari, con il ritorno del terzino destro, il tecnico avrà l’intero reparto difensivo al completo. Questi gli otto presenti: Gigot, Gila, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli, Tavares.

Per la seconda volta in Serie A quindi, dopo la sfida all’Empoli in cui si fece male l’ex SPAL, la difesa sarà al completo.