Como Lazio, l’ultimo precedente in Serie A: era la stagione 2002/03

Como Lazio torna in Serie A a distanza di 22 anni, l’ultima nella stagione 2002/2003 come era andata la sfida con Mancini in panchina

Como Lazio andrà in scena domani sera alle ore 20:45 allo Stadio Sinigaglia. Una sfida che in Serie A manca da 22 anni, ossia dalla stagione 2002/03, l’ultima della compagine lombarda nella massima serie.

L’ultimo precedente in casa del Como, andato in scena precisamente il 17 novembre del 2022, terminò 1-3 in favore della Lazio allora guidata da Roberto Mancini. Decisiva la rete di Simeone e la doppietta di Claudio Lopez.