Colonnese: «Bene la vittoria della Lazio con il Bayern, ma solo l’Inter è in fiducia»

L’ex calciatore Colonnese ha parlato della vittoria della Lazio contro il Bayern Monaco, in attesa della gara di ritorno

L’ex calciatore della Lazio ai microfoni di tvplay.it ha parlato della vittoria della Lazio contro il Bayern in Champions League, ma si è lasciato andare a una critica.

«In Europa non vedono più il nostro calcio come quello di 20 anni fa. In questo senso la vittoria della Lazio sul Bayern Monaco è un’ottima notizia, ma per passare il turno la squadra che ha più fiducia per me è l’Inter.»