Lazio, Conceicao: «20 anni fa siamo esplosi di gioia» FOTO

L’ex centrocampista della Lazio ha ricordato su Instagram il momento indelebile in cui vent’anni fa ha vinto lo Scudetto a Roma

Sergio Conceicao ora allena il Porto, ma vent’anni fa indossava la maglia della Lazio e vinceva il titolo beffando la Juventus.

Oggi su Instagram ha pubblicato una foto in ricordo di quel momento esaltante. Il portoghese ha anche scritto: «14 maggio 2000. Una giornata indementicabile per tutti gli laziali e anche per me. A 18 ore e 4 minuti, 20 anni fa, siamo esplosi di gioia. Spero che presto potremo tutti sorridere di nuovo e fare ciò che ci piace di più: giocare a calcio! Un grande abbraccio a tutti».