Cluj, Petrescu e Djokovic: «Lazio squadra forte, forse ha sottovalutato l’Europa…»

Petrescu e Djokovic, rispettivamente allenatore e centrocampista del Cluj, hanno presentato la gara di domani contro la Lazio

Dopo le parole di Inzaghi e Parolo, ecco anche quelle di Petrescu e Djokovic rispettivamente allenatore e centrocampista del Cluj. I due hanno presenziato in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro la Lazio:

DJOKOVIC – «La prima partita è stata una sorpresa. Dobbiamo giocare nella stessa maniera anche in questa gara di ritorno. Dobbiamo essere sempre concentrati, per loro è l’ultima opportunità, noi faremo del nostro meglio. Quanto è difficile ottenere un punto domani? Credo che la Lazio scenderà in campo diversamente rispetto all’andata. Noi non saremo più una sorpresa sarà molto più difficile. Io mi aspettavo che la Lazio potesse anche vincere l’Europa League, noi li abbiamo sorpresi nella prima partita. In campionato stanno facendo grandi cose, forse loro hanno sottovalutato l’Europa League, noi l’abbiamo affrontate tutte come se fossero finali. Loro rimangono comunque una grande squadra».



PETRESCU – «Sarà difficile sorprendere la Lazio, loro sono una squadra molto forte. Sarà molto difficile ottenere un punto in queste due partite, spero che faremo delle gare di grandi livello. Sarà dura, la Lazio viene da alcune vittorie consecutive. Vincere è il nostro obiettivo, ma abbiamo visto che molte squadre qui hanno perso. Cosa significherebbe qualificarci qui? Non mi piace la domanda, prima dobbiamo raggiungere questo obiettivo. Sono contento di tornare in Italia e in particolare a Roma. Come giocatore era molto più facile, da allenatore è più stressante. Non ho mai vinto qui in passato, però da allenatore spero di farlo. La Lazio giocherà per vincere, tutti desiderano vincere e domani faranno sicuramente del loro meglio».