Lazio, Inzaghi: «In Europa non abbiamo saputo dirigere gli episodi»

Raggiunto dai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi ha presentato la gara di domani della Lazio contro il Cluj

Dopo la conferenza stampa, Simone Inzaghi è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport per presentare Lazio–Cluj: «Siamo appesi a un filo, la matematica non ci condanna, ma quello che più conta è la partita di domani. Vogliamo fare bene contro il Cluj, sapendo che all’andata abbiamo perso immeritatamente, dove avevamo fatto un ottimo primo tempo , poi nel secondo tempo gli episodi sono stati determinanti, come nella nostra uscita. Tra andata e ritorno contro il Celtic avremmo meritato 6 punti, se fosse andata male ne avremmo dovuti fare 4 e invece ne abbiamo fatti 0 per demeriti nostri, poi anche gli episodi hanno inciso».

«Sull’1-1 all’Olimpico con il Celtic c’era un rigore netto su Immobile a 9 minuti dalla fine che probabilmente avrebbe indirizzato la partita in un’altra maniera. Dovevamo e potevamo far meglio, ma le prestazioni ci sono sempre state. Paradossalmente l’unica partita vinta in Europa quest’anno, contro il Rennes, è stata la partita in cui si è fatto peggio a livello di gioco. Non siamo stati bravi a indirizzare gli episodi a nostro favore».