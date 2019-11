Lazio Cluj, Parolo: «Fa male uscire dall’Europa League così…»

Marco Parolo è intervenuto durante la consueta conferenza stampa della vigilia

Marco Parolo, centrocampista biancoceleste, è intervenuto durante la consueta conferenza stampa della vigilia in vista di Lazio-Cluj in programma domani sera. Ecco ciò che ha detto.

Partita dove c’è poco da guadagnare

«Partita da vincere, la voglia è quella e abbiamo lo spirito giusto. Dobbiamo dare un segnale di costanza al percorso di crescita che stiamo effettuando»

Uscire dall’Europa League fa male…

«Dispiace uscire dall’Europa League, è una competizione che consente di misurarti con atmosfere e squadre diverse, dovessimo abbandonare la competizione ci focalizzeremo sul campionato»

Sei diventato un calciatore importante per questa squadra

«Quando sono arrivato qui avevo l’obiettivo di affermarmi dando il mio contributo nella crescita della squadra e della Società ed ora lottiamo per le posizioni di vertice»

Il rinnovo

«In questo momento non ci sono stati incontri per il rinnovo, la mia voglia è continuare, spero di risultare ancora importante, non vorrò mai esser un peso per questa Società per ciò che mi ha trasmesso»

I nuovi arrivati

«I nuovi hanno avuto modo di adattarsi e crescere, per questo Lazzari si è inserito più facilmente, ci alleniamo sempre al massimo e questo è il segreto della squadra, oltre alle qualità di alcuni singoli che stanno facendo la differenza»

La crescita della squadra

«Stiamo gestendo meglio le partite e riusciamo a vincere anche nel finale perché c’è tanta voglia, se siamo maturi o meno lo sapremo a fine stagione».