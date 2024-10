Clemente Mimun: «Il gioco della Lazio è migliore di quello della Juve; il risultato non sarà determinante per la stagione»

Le parole del giornalista e tifoso biancoceleste Clemente Mimun sul Messaggero in vista di Juve Lazio di questa sera all’Allianz Stadium

Clemente Mimun sul Messaggero ha parlato della sfida di questa sera Juve Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «È vero che negli ultimi otto match allo Stadium contro la Juventus abbiamo portato a casa solo un pari. E non è detto che stavolta si inverta la rotta, ma comunque a me pare che il nostro gioco sia più divertente ed interessante rispetto a quello dei bianconeri. Il ciclo che comincia oggi e si concluderà domenica 10 novembre, ci vedrà in campo tre volte la settimana. Quanto basta, probabilmente, per dare un indirizzo alla nostra stagione, anche se mi sembra che quanto a compattezza, gioco e buona volontà siamo già un passo avanti. I commentatori esaltano Marco Baroni e l’esempio di Pedro che, a 37 anni suonati, quando entra in campo fa il fenomeno. Dribbling, assist, gol: è un campione che si diverte e non ringrazieremo mai abbastanza la Roma che lo ha scartato a nostro vantaggio. Il mister, che ha già conquistato i tifosi, è uomo di campo, strategia e valori umani. Elementi che si ritrovano generalmente nella tradizione degli allenatori della Lazio, ma anche nel ventennio di Claudio Lotito, con mister che hanno poi conquistato scudetti anche altrove e non pochi trofei messi in bacheca a Formello. Nessuno di noi avrebbe creduto che all’uscita dal team di fuoriclasse come Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson, non ci saremmo ritrovati in gramaglie e in una posizione di classifica deficitaria, e invece andiamo allo stadio per guardare una buona squadra che esprime un bel gioco, vince in Europa e ha una classifica interessante, ma coi tifosi che continuano a contestare presidente e società. Una frattura che sembra proprio insanabile e che, mai come quest’anno, non riguarda solo noi biancocelesti. Per Juve-Lazio lo Stadium sarà stracolmo. I tifosi bianconeri ci credono e pensano di fare della Lazio un sol boccone. Non credo che sarà così, dovranno sudarsela, e comunque vada, il risultato non determinerà la nostra stagione. Entriamo in campo con orgoglio e determinazione. La tradizione ci è contro, ma non è detto che la maledizione debba continuare. E se dovesse arrivare un pari, non mi lamenterei. Coraggio ragazzi, sempre e comunque con voi. Forza Lazio!».