Immobile sicuro: «Da Sarri poca fiducia? Vi racconto la verità»

Ciro Immobile è tornato a parlare del rapporto con Maurizio Sarri e la presunta mancanza di fiducia da parte del tecnico della Lazio

Immobile in crisi per lo scarso legame con Sarri? Tutt’altro, anzi. In una lunga intervista a Il Messaggero l’attaccante della Lazio ha smentito le voci circa il possibile gelo col tecnico e le incomprensioni per il modulo.

MODULO – «Non c’entra nulla il modulo, ho fatto 27 reti anche con il 4-3-3 e 12 l’anno scorso, avendo saltato la metà delle partite, forse qualcuno non se n’è accorto».

FIDUCIA – «Del mister sempre, ci parlo tutti i giorni e sono tranquillo. Per il presidente io sono un figlio, ci siamo sempre detti le cose in faccia. Quindi, quando arriverà il momento in cui io non riesco più a dargli quello che si aspetta, le nostre strade si divideranno».