Cipriani: «Sarri potrà contare su una rosa profonda quest’anno, sarà un vantaggio» Le parole del giornalista

Intervistato da Lazio Style Channel, il giornalista sportivo, Gianni Cipriani, ha analizzato il momento della Lazio.

LE PAROLE- Un calciatore giovane e allenato che fa una vita regolare recupera prima. Ma è anche vero che nel calcio di oggi, giocando ogni tre giorni e con questa intensità, i calciatori si schianterebbero senza un turnover intelligente. Credo che uno dei punti di forza della Lazio di quest’anno è la profondità della rosa. Sarri potrà far giocare ogni volta i calciatori più freschi. Si tratta di fare una turnazione ragionata. I calciatori in una gara macinano tanti chilometri. Il calcio è cambiato, sotto alcuni aspetti si è evoluto. Se prendiamo in esame le gare di un tempo noteremo ritmi più lenti e compassati. Adesso le gare sono più dinamiche, i difensori più ordinati e attenti. È sbagliato paragonare il calcio di oggi con i parametri di ieri. Adesso è tutto molto più scientifico