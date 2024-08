Chiesa Lazio, l’Inter ci PROVA: pronto lo SCAMBIO per anticipare le concorrenti. ULTIME. I dettagli del possibile scenario di calciomercato

Nelle ultime ore si sono rinforzate le voci che vorrebbero Federico Chiesa verso l’Inter, anche se a parametro zero al termine di questa stagione. Vista la necessità di Inzaghi di avere un giocatore con le qualità dello juventino e Marotta potrebbe anche affrettare i tempi. Intanto l’attaccante è stato anche accostato al mercato della Lazio, che potrebbe tentare il colpo per rinforzare la rosa di Baroni.

Come scrive Tuttosport, il calciomercato Juve non muore sicuramente dalla voglia di risolvere i problemi dell’Inter, ma la situazione dell’ex viola è complicata e dall’altro lato si potrebbe pensare ad uno scambio con Frattesi, con piccolo conguaglio a favore dei nerazzurri. Un’ipotesi per ora, ma Chiesa è ormai fuori dai piani di Motta, mentre Frattesi in nerazzurro non è sicuramente un titolare…