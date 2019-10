Celtic Lazio, esame anche per i tifosi: stasera dovrà essere una festa

E’ il giorno di Celtic Lazio, i tifosi biancocelesti sotto l’occhio delle autorità scozzesi: questa sera dovranno dare esempio di maturità

Una splendida serata europea attende la Lazio. I tifosi seguiranno la squadra di mister Simone Inzaghi fino in Scozia e coloreranno di biancoceleste il settore ospiti del “Celtic Park”, uno degli stadi più belli e caldi di questa Europa League. Far sentire la propria voce, sostenere i propri ragazzi fino al novantesimo, ma non solo. I supporters capitolini avranno il compito di mostrare all’estero la propria maturità. La UEFA ha già usato la mano pesante, ha puntato il mirino, sta caricando (in modo sicuramente esagerato) il match dal punto di vista della sicurezza e dell’ordine pubblic. E’ necessario quindi non commettere altri errori. Bisogna però ammetterlo: ormai da anni gli ultras laziali stanno dando esempio di comportamento in ogni angolo d’Europa (i gesti di Nizza nell’ottobre 2017 non vanno dimenticati), non possono e non devono lasciarsi ingenuamente trasportare dalla goliardia e rendersi (purtroppo) protagonisti di atteggiamenti che gli organi europei hanno fatto capire di non voler più tollerare. La Lazio avrà bisogno dei suoi tifosi anche contro il Celtic e, in attesa del possibile ricorso, intanto oggi sarà vietato sbagliare sul campo e sugli spalti.

