Celtic-Lazio, il punto di ritrovo dei tifosi biancocelesti

Sarà Merchant Squadre il punto di ritrovo per i tifosi della Lazio a Glasgow. La città sarà sorvegliata dalla Digos e dalla polizia scozzese

Una vera e propria ondata biancoceleste è pronta a riempire Glasgow. Sono i 1500 tifosi della Lazio arrivati per sostenere la squadra contro il Celtic. Come riportato dal Corriere dello Sport, per la gara è stato alzato il livello di rischio a causa delle differenti ideologie politiche: la Digos sorveglierà la città insieme alla polizia scozzese. Intanto, sono arrivate anche direttive per i sosteniroi: il punto di ritrovo sarà Merchant Square, zona centrale della città a circa 3km dal Celtic Park.