 Cataldi: «La sconfitta con il Napoli ha lasciato l'amarezza! Il mio obiettivo con la Lazio è...» - Lazio News 24
Cataldi: «La sconfitta con il Napoli ha lasciato l’amarezza! Il mio obiettivo con la Lazio è…»

Published

2 ore ago

on

By

cataldi
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Danilo Cataldi

Danilo Cataldi, giocatore della Lazio, ha parlato alla vigilia della gara casalinga con la Fiorentina: le sue parole

Siamo alla vigilia di Lazio-Fiorentina, match della 19a giornata di Serie A in programma domani sera allo stadio “Olimpico” a partire dalle 20.45. Tra i protagonisti del match ci sarà sicuramente Danilo Cataldi, intervenuto alla vigilia del programma match. Vi riportiamo di seguito le sue parole:

SCONFITTA – «Ha lasciato un po’ di amarezza, soprattutto per tutto il primo tempo, abbiamo avuto delle difficoltà palesi nella gestione del pallone. Sono cose che sappiamo e sono da migliorare di dover migliorare. Il Napoli ha evidenziato tutti i nostri difetti essendo una squadra forte anche nelle individualità».

FIORENTINA – «Sarà difficilissima perché loro sono in una situazione di classifica impensabile a inizio stagione. Ma guardando ai normi e alla rosa, penso sia una squadra forte. Sarà un match molto complicato per noi».

OBIETTIVI 2026 – «Spero che regali tanto, auspico di riportare la Lazio in Europa, sappiamo che è difficile e serve il contributo di tutti. Dobbiamo ai nostri tifosi una seconda parte di campionato importante».

