Giovane Lazio, il Verona spara alto per il brasiliano! Su di lui altre due squadre - Lazio News 24

Giovane Lazio, il giovane attaccante dell’Hellas Verona piace alla dirigenza dei biancocelesti come rinforzo immediato. Il quadro della situazione

Il nome di Giovane è diventato uno dei più caldi del mercato invernale dopo un girone d’andata da protagonista assoluto. L’attaccante brasiliano classe 2003 si è imposto fin da subito come titolare fisso nell’attacco del Hellas Verona, attirando l’attenzione di diversi top club italiani. Tra questi c’è anche la Lazio, che osserva con interesse l’evolversi della situazione.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club scaligero valuta il proprio gioiello circa 15 milioni di euro.

Lazio Giovane, numeri e impatto immediato in Serie A

Arrivato in punta di piedi, Giovane ha rapidamente conquistato spazio e fiducia. In appena metà stagione ha messo a referto 3 gol e 4 assist, dimostrando personalità, qualità tecnica e una notevole capacità di incidere negli ultimi metri.

Lazio Giovane, il profilo tattico e l’eredità di Castellanos

In casa biancoceleste il tema attaccanti resta centrale dopo l’addio di Castellanos, trasferitosi al West Ham. Tuttavia, Giovane non rappresenterebbe un sostituto diretto dell’argentino. Il brasiliano, infatti, predilige muoversi alle spalle della punta o partire da una posizione più defilata, offrendo soluzioni diverse sul piano tattico.

La dirigenza laziale valuta quindi il suo eventuale arrivo come un innesto complementare, capace di aumentare imprevedibilità e qualità tra le linee, piuttosto che come un vero centravanti di riferimento.

Lazio Giovane, Roma e Atalanta sullo sfondo

La Lazio, però, non è sola nella corsa al talento del Verona, anche la Roma e l’Atalanta monitorano con attenzione la situazione. Negli ultimi mesi anche l’Inter ha fatto un sondaggi per lui, ma la situazione in questo senso è ferma. Entrambi i club apprezzano il profilo del classe 2003 e potrebbero inserirsi concretamente qualora si aprisse uno spiraglio nella trattativa.

Il Verona, dal canto suo, non ha fretta di cedere e punta a massimizzare l’operazione. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il futuro di Giovane resterà in gialloblù o se una big riuscirà a piazzare l’affondo decisivo. In ogni caso, il suo nome è destinato a restare al centro del calciomercato della Serie A!

