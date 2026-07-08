Mercato Lazio, Pellegrini verso l’addio! C’è tanta concorrenza per il terzino: i dettagli

Mercato Lazio, anche Luca Pellegrini figura nella lista dei partenti! Il terzino è richiesto da diverse squadre in Italia e all’estero

Giorni di grandissimo fermento per il mercato in uscita della Lazio. Mentre si attende solo l’ufficialità per il trasferimento del difensore Mario Gila al Milan, l’attenzione della dirigenza si sposta sulla cessione degli esuberi. Con l’obbligo di muoversi a saldo zero, i biancocelesti devono prima monetizzare per poi piazzare i colpi in entrata.

Ultimissime Lazio LIVE: si raffredda la pista lusitana per Tavares, pronto l’affondo per Dominguez?

Il mercato della Lazio e il futuro di Pellegrini

Il nome più caldo per sbloccare la situazione finanziaria è quello di Luca Pellegrini. Il terzino sinistro non rientra più nei piani tecnici della società e ha già attirato l’interesse di numerose compagini nazionali e internazionali, trasformandosi in un potenziale e prezioso tesoretto per le casse capitoline.

Derby in Serie A: l’intreccio per Pellegrini

In Italia, la pista principale porta dritta al Como. Il club lariano sta valutando l’esterno laziale, anche a causa dell’evoluzione delle corsie esterne che vede Mërgim Vojvoda fortemente corteggiato sia dal Cagliari che dal Venezia. Un incastro perfetto che potrebbe accelerare la trattativa.

Sirene dall’estero: le offerte per Pellegrini

La vera sorpresa è però rappresentata dalle ricche proposte oltreconfine. In Premier League si registra il forte pressing di Hull City e Ipswich Town, mentre in Spagna si sono mosse sia il Deportivo La Coruña che l’Espanyol. La Lazio ascolta e attende l’offerta migliore: l’addio di Luca Pellegrini è ormai a un passo.