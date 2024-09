Castellanos & Dia, la Lazio ha la sua NUOVA COPPIA in attacco: la critica ENTUSIASTA – I VOTI

Le pagelle del Taty Castellanos e Boulaye Dia, autori dei gol che hanno consegnato alla Lazio la seconda vittoria stagionale

Il dato più bello per i tifosi e anche Baroni della partita di ieri sera è che per la Lazio sono andati a segno i due attaccanti, Boulaye Dia e il Taty Castellanos. Dopo settimane a domandarsi come si sarebbero trovati beneinsieme o se sarebbero stati protagonisti di una competizione interna per il posto da centravanti, il tecnico ha trovato la quadra e ieri i due lo hanno ripagato. Per il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport in particolare l’ex Salernitana è stato il migliore in campo, con una prestazione da 7.5: mezzo punto in meno invece per Tuttosport, che sceglie Zaccagni. Sull’argentino invece intesa totale: 7 per tutti e tre i quotidiani sportivi. Ecco le loro pagelle

DIA

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «Pistola fumante, la sua. Il gol con tanto di dribbling, mangiandosi i birilli, il secondo di fila. Colpi e visione di gioco, ha aiutato ad orchestrare nel primo tempo, si è aggiunto alla trincea nel secondo, quando Montipò gli ha tolto il bis e ha servito un pallone d’oro a Zaccagni».

GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Colpisce alla prima occasione con tocco da bomber. È la

chiave per far rullare il gioco d’attacco».

TUTTOSPORT 7: «Il vero peccato è che abbia perso un anno facendo i capricci a Salerno. Baroni lo ha subito messo al centro del progetto: mossa vincente. Il suo senso del

gol lo ripaga sempre».

CASTELLANOS

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «I gol ora sono da pallottoliere: 3 in 4 partite. Il colpo in smash aereo, tirato per la maglia. Dalla sua rabona era nato il corner. Fuori per infortunio, la coscia sinistra a rischio “strap”».

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Terzo gol di fila all’Olimpico. Cavalca il suo bel momento. Esce per un colpo alla coscia».

TUTTOSPORT 7 – «Ha tecnica sopraffina e quest’anno si sta riscoprendo killer d’area. Non c’è spazio per la nostalgia di Immobile, mister 207 gol con la maglia della Lazio: questa è la prima vera medaglia del Taty».