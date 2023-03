Casini: «Ai club dovrebbero arrivare introiti anche da giochi e scommesse»

Tanta voglia di cambiamento espressa dal presidente della Lega Serie A, che ha espresso le sue idee in un’intervista

Come riporta l’edizione romana del Corriere dello Sport, Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato un’intervista in cui ha lanciato moltissime idee per cercare di cambiare il campionato italiano.

RISORSE- «Abbiamo tre linee su cui vogliamo muoverci: infrastrutture, cultura e più risorse. Oltre ai proventi dai diritti tv, puntiamo sul governo per un intervento sulla pirateria nel calcio, diventata una vera emergenza. Inoltre, penso sia arrivato anche il momento di destinare ai club degli introiti derivati da scommesse e giochi»

INFRASTRUTTURE- «Le infrastrutture sono il tema più importante. Tramite il Laboratorio infrastrutture della serie A abbiamo dossier sullo stato di ogni stadio, anche con i nodi burocratici, che potrà agevolare la realizzazione dei progetti.»