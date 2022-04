Caro biglietti, la Lazio pensa ad alcune iniziative contro Samp e Verona

Il caro biglietti sta agitando la vigilia di Lazio Milan: la società pensa di premiare i fedelissimi contro Sampdoria e Verona: le ultime

Con la polemica per il caro biglietti scoppiata nella settimana che porta a Lazio-Milan di domenica 24 aprile, la società biancoceleste pensa di premiare i fedelissimi che saranno regolarmente presenti all’Olimpico.

Al vaglio ci sarebbero alcuni iniziative per le ultime due gare casalinghe contro Sampdoria e Verona, come riportato dal Corriere dello Sport, ma una decisione definitiva verrà presa solo la prossima settimana. Nel frattempo la Lazio si è voluta difendere dagli attacchi del tifo ribadendo come la mancanza di una campagna abbonamenti sia stata dovuta all’andamento della pandemia e ricordando che negli anni la politica sui biglietti è stata la più bassa tra le big e che i prezzi per le quattro sfide di cartello (Juventus, Milan, Inter e Roma) sono sempre stati gli stessi. Infine, va aggiunto un fatto non secondario: i ricavi della biglietteria finiscono tutti su un conto dell’Agenzia delle Entrate a causa della transazione del 2005 con il fisco.