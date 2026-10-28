Cardone: «Noslin ha mandato un messaggio importante. Gattuso? Ha creato un’alchimia speciale nel gruppo» – Lazio News 24

Giulio Cardone, giornalista di “Repubblica”, ha analizzato la prestazione di Noslin contro il Sassuolo esaltando in particolare la sua crescita realizzativa

La roboante prestazione offerta dalla formazione biancoceleste sul campo del Mapei Stadium continua a far discutere tifosi e addetti ai lavori, proiettando la squadra ai vertici della classifica. Il successo per 2-6 contro il Sassuolo ha messo in mostra una condizione fisica straripante e una fame di vittoria contagiosa. Ospite consueto dei microfoni di Radiosei, il noto giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha analizzato nel dettaglio i fattori chiave di questo momento magico, soffermandosi sulla vena realizzativa del centravanti Tijjani Noslin e sulla straordinaria identità tattica plasmata dal tecnico Gennaro Gattuso.

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Lazio e la svolta di Noslin: il parere di Cardone sul bomber

Ritrovare la via della rete con continuità rappresenta l’aspetto più importante per qualsiasi attaccante desideroso di lasciare il segno nel corso della stagione. La doppietta firmata in terra emiliana ha permesso all’esterno olandese di prendersi la scena e di ripagare nel modo migliore la fiducia riposta in lui dallo staff tecnico. Esaminando l’impatto e la bellezza delle reti messe a segno dal giocatore, Cardone ha sottolineato il valore del gol attraverso le dichiarazioni racchiuse nei caporali:

«Importante vedere Noslin andare in gol, per un centravanti è fondamentale. Ha segnato due gol molto belli ed è importante».

Lazio e la magia dello spogliatoio: il metodo Gattuso elogiato da Cardone

Dietro le prestazioni straordinarie e la prolificità offensiva della squadra c’è la mano invisibile ma decisa dell’allenatore, capace di ricompattare l’ambiente e di esaltare le qualità di ogni singolo elemento della rosa. Il clima di totale armonia e dedizione che si respira a Formello è il vero motore di questo inizio di campionato esaltante. Approfondendo il lavoro svolto dalla guida tecnica, Cardone ha evidenziato la coesione del gruppo con questo passaggio racchiuso nei caporali:

«Gli elogi vanno a tutti chiaramente. Sugli attaccanti ha avuto ragione Gattuso e Noslin ieri ha mandato un segnale importante. Gattuso ha creato un’alchimia speciale tra i giocatori, nello spogliatoio. Tutti danno di più».

Lazio e la mentalità aggressiva: il confronto con il Sassuolo di Aquilani

Ciò che rende la formazione capitolina particolarmente spettacolare ed efficace è la feroce aggressività con cui aggredisce i portatori di palla avversari, soffocandone ogni tentativo di manovra e ripartendo con una verticalità fulminea. Una proposta di calcio moderna e coraggiosa che ha surclassato anche la compagine neroverde guidata da Alberto Aquilani. Tirando le somme sull’atteggiamento mentale mostrato in campo, Cardone ha concluso la sua analisi radiofonica con queste parole racchiuse nei caporali:

«Credo che l’emozione che lega a questa squadra sia data dalla sua capacità di aggredire, di andare sempre a far male all’avversario, non farlo ragionare. Questo gioco è emozionante, anche per la mentalità. Ieri Aquilani ha presentato una squadra ‘presuntuosa’ contro una Lazio che sta facendo bene».