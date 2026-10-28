Pastore: «Questa Lazio ricorda molto quella di Inzaghi! Gattuso ha trasformato completamente la squadra» – Lazio News 24

Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dell’ottimo avvio di stagione della Lazio intervenendo al programma “Elastici” su “Cronache di Spogliatoio”

L’avvio di stagione della Lazio sta ridefinendo gli equilibri della Serie A, catturando l’attenzione degli addetti ai lavori e degli analisti sportivi più autorevoli. Ai microfoni del format Elastici su Cronache di Spogliatoio, il noto giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato lo straordinario impatto del tecnico Gennaro Gattuso sulla panchina biancoceleste. Forte del primato in classifica a quota 25 punti — suggellato dalla recente e roboante vittoria esterna per 2-6 al Mapei Stadium contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale della nona giornata — la squadra ha mostrato una metamorfosi incredibile che richiama alla mente i fasti del passato, ma con una rapidità di esecuzione sbalorditiva.

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Lazio e il paragone con il passato: l’analisi di Pastore

La continuità di rendimento e l’organizzazione tattica ammirate in questo avvio di campionato hanno inevitabilmente portato a pesanti paragoni storici con le gestioni precedenti. Tuttavia, ciò che sorprende maggiormente gli osservatori è la velocità con cui l’attuale guida tecnica è riuscita a imprimere la propria identità alla rosa. Nel corso del suo intervento mediatico, il giornalista ha voluto sottolineare la portata di questo exploit temporale, riformulando il concetto con queste parole:

«Dal punto di vista del gioco e dell’organizzazione, questa squadra ricorda da vicino la formazione ammirata durante l’era di Simone Inzaghi. La differenza fondamentale, tuttavia, risiede nelle tempistiche: mentre all’epoca il tecnico piacentino raccolse i frutti dopo un percorso di ben quattro stagioni, l’attuale allenatore ha completato questa metamorfosi in appena due mesi, ribaltando completamente lo scenario dopo la dolorosa scoppola in Coppa Italia contro il Mantova».

Lazio e la marcia trionfale: otto vittorie e un pari

I numeri registrati finora dai biancocelesti certificano un ruolino di marcia impressionante, capace di zittire qualsiasi scetticismo iniziale e di proiettare il club ai vertici del calcio italiano. La gestione di Gattuso ha saputo trasformare le incertezze estive in un’energia collettiva dirompente, cementando un gruppo che ora non vuole più porsi limiti. Riflettendo sulla straordinaria serie di risultati utili consecutivi, Giuseppe Pastore ha aggiunto:

«Con un bilancio straordinario di otto vittorie e un unico pareggio strappato contro il Milan, la società ha impresso una scossa tellurica al proprio campionato. Si tratta di un’inerzia così potente e inattesa che oggi rende impossibile stabilire quale possa essere il vero limite di questo gruppo».