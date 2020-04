Sassuolo, Caputo: «La Lazio mi ha impressionato, Immobile fa cose super»

Anche Ciccio Caputo elogia Immobile e la Lazio. Il bomber del Sassuolo ha parlato così della squadra di Inzaghi

Il calcio è fermo, ma la Lazio ha regalato talmente tanta bellezza che non ricordarla è davvero difficile. Nonostante la squadra di Inzaghi non calchi i campi da gioco da settimane, quanto fatto finora strappa ancora complimenti, come quelli di bomber Caputo:

«La Juve è sempre la squadra più forte del campionato e lo sta dimostrando sul campo. Ma la formazione che più mi ha impressionato è la Lazio. Sono un grande estimatore di Immobile, un attaccante che sta facendo cose super» ha dichiarato al Corriere dello Sport.