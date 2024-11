Capello promuove Zaccagni: «Se continua così...»

Le parole di Fabio Capello su Mattia Zaccagni: il capitano della Lazio è in grande forma, ma ha perso la nazionale

Nell’intervista a la Gazzetta dello Sport Fabio Capello ha parlato di Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio sta crescendo molto sotto la gestione di Baroni, ma allo stesso tempo ha perso la nazionale. Di seguito le sue parole.

MANCATA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE DI ZACCAGNI – «Se continua così, Spalletti prima o poi dovrà richiamarlo in azzurro. Zaccagni non ha solo la classe e il talento, ma mi pare abbia finalmente fatto anche lo scatto mentale con il numero dieci sulle spalle e la fascia di capitano. Oggi per la Lazio è un vero leader, sia tecnico che caratteriale».