Capello esalta Gattuso: «Sta facendo qualcosa di straordinario. La Lazio può lottare per la Champions!»

Fabio Capello applaude il lavoro di Gennaro Gattuso dopo le sette vittorie nelle prime otto giornate di Serie A: l’ex allenatore elogia il gioco dei biancocelesti

La Lazio continua a sorprendere in questo avvio di stagione e le prestazioni della formazione allenata da Gennaro Gattuso non stanno passando inosservate. Dopo il successo ottenuto contro il Parma, che ha permesso ai biancocelesti di conquistare momentaneamente la vetta solitaria della classifica, sono arrivati anche gli elogi di Fabio Capello.

L’ex allenatore, intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato il percorso della squadra capitolina, soffermandosi soprattutto sui meriti del tecnico calabrese. Parole importanti, accompagnate anche da una previsione sulle possibilità della Lazio di competere per un piazzamento nella prossima Champions League.

Capello applaude Gattuso: «Non c’è nulla di casuale nei sette successi»

Il rendimento della formazione biancoceleste rappresenta uno degli aspetti più interessanti di questo inizio di campionato. Sette vittorie nelle prime otto giornate costituiscono un bottino significativo, soprattutto considerando le difficoltà ambientali che hanno accompagnato la squadra.

«Gattuso sta facendo qualcosa di straordinario, inutile girarci attorno. E badate bene, non c’è nulla di casuale nei 7 successi della Lazio in 8 giornate. Anzi, gioca un calcio che mi piace, senza troppi ghirigori inutili, andando sempre in verticale e non perdendosi in tocchi che rendono la manovra farraginosa».

Un riconoscimento importante per Gattuso, che ha saputo costruire una squadra capace di privilegiare concretezza, intensità e verticalità, caratteristiche particolarmente apprezzate dall’ex tecnico.

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Lazio, il grande merito di Gattuso secondo Capello

Un altro aspetto evidenziato da Capello riguarda la gestione dello spogliatoio. L’allenatore biancoceleste è riuscito a coinvolgere diversi elementi della rosa, ottenendo risposte importanti anche da calciatori che sembravano attraversare un momento complicato.

Tra gli esempi citati spicca quello di Nuno Tavares, il cui rendimento viene indicato come una delle dimostrazioni più evidenti dell’impatto avuto dal nuovo allenatore.

«Essere riuscito a entrare nella testa dei suoi calciatori in così poco tempo e in una situazione ambientale che tutti conosciamo, con lo strappo tra la società e i tifosi. Eppure… Avete visto come sta giocando Nuno Tavares? Ecco, Gattuso è riuscito nell’impresa di recuperare tanti elementi della rosa che sembravano persi per la causa biancoceleste».

Lazio, Capello crede nella Champions League

La domanda che accompagna questo sorprendente avvio di stagione riguarda soprattutto la continuità. La Lazio riuscirà a mantenere un rendimento così elevato anche nei prossimi mesi?

Secondo Capello, la squadra di Gattuso possiede le caratteristiche necessarie per rimanere nelle zone nobili della classifica. Un fattore potenzialmente decisivo potrebbe essere l’assenza di impegni nelle competizioni europee, che consentirebbe ai biancocelesti di concentrare le energie esclusivamente sul campionato.

«Io credo di sì, perché pur non avendo una profondità di rosa all’altezza delle big, ha il vantaggio di non giocare le coppe europee. E, ripeto, ha già una sua identità: se la mantiene anche nei prossimi mesi, può giocarsela per un posto nella prossima Champions».

Una valutazione che certifica quanto il lavoro di Gattuso abbia attirato l’attenzione degli osservatori. La profondità della rosa resta un possibile limite, ma l’organizzazione tattica e la capacità di valorizzare i singoli potrebbero permettere alla Lazio di continuare a competere ai vertici della Serie A.