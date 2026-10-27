Gattuso prepara una novità in difesa contro il Sassuolo: Leite scalpita, Sutalo verso la conferma

Lazio, Gennaro Gattuso studia alcuni cambiamenti nel reparto arretrato per la sfida contro il Sassuolo: Diogo Leite favorito su Oliver Provstgaard

La Lazio si prepara alla sfida contro il Sassuolo con alcune possibili novità nell’undici titolare. In vista dell’impegno della nona giornata di Serie A al Mapei Stadium, Gennaro Gattuso sta valutando qualche cambiamento nel reparto difensivo. Il tecnico biancoceleste potrebbe concedere un turno di riposo ad alcuni giocatori particolarmente utilizzati nelle ultime settimane, dando spazio a chi ha avuto meno occasioni per mettersi in mostra.

Diogo Leite verso una maglia da titolare: Provstgaard rischia la panchina

La principale novità nella formazione della Lazio potrebbe riguardare l’inserimento di Diogo Leite al centro della retroguardia. Il difensore portoghese è infatti in vantaggio su Oliver Provstgaard, che potrebbe accomodarsi inizialmente in panchina dopo essere stato impiegato sempre finora tra club e nazionale.

Un’indicazione significativa era già arrivata durante la partita contro il Parma, quando Gattuso aveva deciso di sostituire il danese con l’ex Union Berlino nella ripresa. Una scelta che potrebbe trovare continuità anche nella trasferta contro il Sassuolo.

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Ballottaggio Sutalo-Doekhi: Gattuso deve scegliere il partner di Leite

Non è ancora completamente definita neppure l’altra posizione al centro della difesa della Lazio. Josip Sutalo resta il principale candidato a partire dal primo minuto, ma non è esclusa una possibile sorpresa nelle scelte di Gattuso. L’alternativa è rappresentata da Danilho Doekhi, che potrebbe tornare nell’undici iniziale e affiancare Diogo Leite. Una soluzione particolarmente interessante, considerando che i due difensori hanno già condiviso il campo durante la loro esperienza all’Union Berlino.

La conoscenza reciproca potrebbe rappresentare un elemento da tenere in considerazione nelle valutazioni dello staff tecnico. Resta comunque Sutalo il favorito per completare la coppia centrale, con una decisione definitiva attesa soltanto a ridosso della partita.

Lazio, Gattuso valuta il turnover contro il Sassuolo

La trasferta contro il Sassuolo di Alberto Aquilani rappresenta un appuntamento significativo per la Lazio, chiamata a dare continuità al proprio percorso in campionato.

Per Gattuso, la gestione delle rotazioni potrebbe diventare un fattore importante anche nelle prossime settimane. Avere più alternative affidabili nello stesso reparto permetterebbe infatti all’allenatore di distribuire meglio il minutaggio senza rinunciare all’equilibrio della squadra.

In questo senso, la possibile titolarità di Diogo Leite assume un significato particolare. Il portoghese avrà l’opportunità di dimostrare di poter rappresentare una soluzione concreta nelle gerarchie difensive biancocelesti. Le ultime valutazioni dello staff tecnico saranno decisive per sciogliere i dubbi. Al momento, la coppia Diogo Leite-Sutalo appare la soluzione più probabile, ma Doekhi resta pienamente in corsa!