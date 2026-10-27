Gattuso avverte tutti dopo il grande avvio: «Non dobbiamo essere dei polli! I tifosi ci danno una grande carica»

Gennaro Gattuso analizza il momento positivo dei biancocelesti: dal sostegno dei tifosi alla mentalità della squadra, fino al rischio di sentirsi già arrivati e alle critiche

La Lazio continua a vivere un momento positivo, ma Gennaro Gattuso non vuole cali di concentrazione. Il tecnico biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Rai Sport, ha analizzato il percorso della sua formazione, soffermandosi sull’importanza del lavoro quotidiano, sul rapporto con i tifosi e sulla necessità di mantenere alta l’attenzione nonostante i risultati ottenuti.

L’allenatore ha voluto soprattutto lanciare un messaggio preciso al gruppo: vietato sentirsi arrivati. Nel corso dell’intervista, inoltre, non sono mancati riferimenti alle difficoltà incontrate a inizio stagione e alle critiche ricevute durante la sua carriera.

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Gattuso ringrazia i tifosi: il sostegno dell’Olimpico e le difficoltà delle partite casalinghe

Uno dei primi argomenti affrontati da Gattuso riguarda il rapporto tra la squadra e il pubblico biancoceleste. Il tecnico ha ringraziato i sostenitori presenti allo stadio, sottolineando quanto il loro incoraggiamento rappresenti una spinta importante per i giocatori.

«Ringraziamo i 10-11mila che erano allo stadio e quelli che ci hanno aspettato fuori dall’Olimpico, erano in tantissimi e ci hanno dato una grande carica. In trasferta sentiamo che ci spingono, ma in casa non è facile giocare con poco pubblico. Noi ora non dobbiamo andare alla ricerca degli alibi, dobbiamo continuare a lavorare con serenità e a sorprendere. Nella prima partita ufficiale abbiamo preso una musata che è stata difficile da digerire, ma la squadra è stata brava a continuare e a credere in quello che stiamo facendo».

Gattuso mette in guardia la squadra: «Non dobbiamo essere dei polli o degli sciocchi»

Il passaggio più significativo dell’intervista riguarda la mentalità che la Lazio dovrà conservare nelle prossime settimane. Gattuso non vuole che l’entusiasmo possa trasformarsi in eccessiva sicurezza, compromettendo quanto costruito attraverso gli allenamenti e il lavoro del gruppo.

«Adesso non dobbiamo essere dei polli o degli sciocchi a commettere l’errore di pensare che è tutto facile e che siamo diventati bravi all’improvviso. La nostra bravura viene dalla nostra mentalità, dal nostro di tenere il campo e di lavorare quotidianamente con voglia e veemenza. Dobbiamo continuare su questo percorso».

Un avvertimento chiaro, che conferma la volontà del tecnico di mantenere alta l’intensità anche nei momenti favorevoli. Per l’allenatore biancoceleste, infatti, i risultati devono rappresentare uno stimolo a migliorare ulteriormente e non un motivo per abbassare la guardia.

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Lazio, Gattuso risponde alle critiche

Gattuso ha affrontato anche il tema delle critiche, ripercorrendo la propria esperienza nel mondo del calcio e spiegando come abbia imparato a convivere con i giudizi esterni.

«Io da giocatore ne ho sentite tante, se dovevo ascoltare la gente dovevo fare un quarto di quello che ho fatto. Non si può piacere a tutti, io faccio questo mestiere perché ho passione emi fa sentire vivo. Ho avuto la fortuna di avere tanti ragazzi che hanno apprezzato quello che gli ho dato, e molti mi hanno lasciato qualcosa. Io lavoro e basta, bisogna leggere poco. Quando arriveranno le legnate bisogna essere duri e pronti, perché questa è la vita e il calcio».

Una riflessione che racconta la filosofia dell’allenatore della Lazio, intenzionato a concentrarsi esclusivamente sul campo e sulla crescita dei propri calciatori. Gattuso sa che nel corso della stagione arriveranno inevitabilmente anche momenti complicati: proprio per questo, il suo obiettivo è costruire una squadra capace di reagire alle difficoltà senza perdere fiducia nei propri mezzi.