Cancellieri: «Milinkovic, Felipe Anderson e Immobile mi stupiscono ogni volta»

Matteo Cancellieri ha parlato all’interno del match program di Lazio-Verona, tra i tanti temi toccati c’è anche il rapporto coi compagni di squadra. Le parole dell’attaccante.

COMPAGNI – «Chi mi ha sorpreso di più in squadra? Milinkovic, Felipe Anderson ed Immobile mi stupiscono sempre di più vedendoli in ogni allenamento. Per il resto sono contento perché tutti mi aiutano e mi danno consigli importanti sotto ogni punto di vista».