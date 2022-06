Campagna abbonamenti, è tutto pronto. E Lotito prepara lo slogan

Tutto pronto in casa Lazio per l’avvio della campagna abbonamenti per la stagione 2022-2023: Lotito ha già pronto il suo slogan

«Uniti si vince». Questo lo slogan ideato da Lotito, in collaborazione con l’ufficio marketing, per dare il via alla campagna abbonamenti della Lazio per la stagione 2022-2023. In casa biancoceleste è quasi tutto pronto: il presidente deve decidere solo se inserire nel pacchetto anche le partite del girone di Europa League.

Sarri e la società sanno come si debba ripartire dai tifosi, accorsi in massa per l’ultima gara contro il Verona. La Lazio stavolta non vuole commettere errori.