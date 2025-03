Camolese, le parole del tecnico sulla Lazio di Baroni

Camolese, il tecnico rilascia alcune sue considerazioni sulla Lazio di Baroni in prossimità della sfida di campionato con il Torino

In un intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Camolese in prossimità della partita della Lazio di lunedì prossimo con il Torino rilascia delle considerazioni sui biancocelesti e non solo

LAZIO – La Lazio sta facendo molto bene, il 5-0 di Bologna non deve ingannare, Baroni sta facendo un ottimo calcio, ha grandi prospettive per andare avanti in Europa. Vengono da una partita in cui tutto è andato storto, ma il valore della squadra resta importante. È quella che mi ha impressionato di più

TORINO VANOLI – A me ricorda la Lazio di Sergej Milinkovic Savic, che spesso veniva cercato per aiutare gli inserimenti. Può essere un’idea, ma il Torino ha tante altre possibilità. Quando gioca palla a terra è molto forte