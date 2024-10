Calisti sicuro: «La Lazio gioca in modo devastante e trovo straordinari in particolare due giocatori»

Calisti, l’ex calciatore alla luce di questo ottimo inizio di stagione della Lazio rilascia le sue considerazioni soffermandosi su due calciatori

Intervenuto ai microfoni di Radiosei alla luce della vittoria di ieri della Lazio e della stagione importante della squadra di Baroni, Calisti elogia l’annata dei biancocelesti e lo stile di gioco delle aquile

PAROLE – Una bella vittoria. Il Genoa non era al completo, su questo siamo stati favoriti. Gara assolutamente in controllo. Straordinari Rovella e Tavares. Un po’ in sofferenza Dia ma era normale contro una squadra così chiusa. La squadra di Baroni gioca bene e diverte, tutto molto bene. Quando trovi squadre così chiuse e compatte fai fatica. Devi cercare in questi casi la giocata del singolo, possono risolvere partite apparentemente complicate. Una volta sbloccate si aprono buchi in cui la Lazio è devastante. Speriamo in futuro di riuscire a chiuderle anticipatamente queste gare

Rovella ha fatto una partita straordinaria, come Guendouzi e Tavares. Tutti molto bene, più o meno sullo stesso piano. Nuno abbina potere fisico a tecnica. Si muove molto bene nello stretto, sia con il destro che con il sinistro. Sono molto contento per Noslin, la sua giocata straordinaria ha permesso di sbloccare la gara. Dobbiamo anche dire che abbiamo cambi validi, come Vecino e Pedro. Lo spagnolo è un fuoriclasse assoluto, con lui hai sempre la sensazione che possa succedere qualcosa. Naturalmente bisogna essere equilibrati, la classifica è corta e può succedere di tutto però questa squadra trasmette buone sensazioni. Non credo che Baroni contro il Como cambierà 7/8 giocatori ma qualche cambio ci sarà. Io non sono sempre favorevole ma il mister sta avendo ragione. I ragazzi corrono e hanno qualità. Questa Lazio sta andando oltre le mie aspettative e ne sono molto contento