Calendario Serie A 2023/2024: date, orari, giornate, risultati e classifica. Tutte le informazioni sul massimo campionato

La Serie A 2023/2024 ha preso forma con il sorteggio del calendario del campionato, effettuato mercoledì 5 luglio 2023 a mezzogiorno e mezza. Come nella stagione precedente è un calendario asimmetrico, con la sequenza delle partite differente fra girone di andata e girone di ritorno. Calendario Serie A 2023/2024: il massimo campionato italiano prenderà il via sabato 19 agosto e si concluderà il 26 maggio, con un leggero anticipo per via degli Europei in programma in Germania nel 2024.

LE SQUADRE

Anche l’edizione 2023/2024 della Serie A sarà a 20 squadre: ad Atalanta, Bologna, Empoli, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sassuolo, Torino, Udinese e Verona, si aggiungono le tre neopromosse dalla Serie B: Frosinone, Genoa e Cagliari.

LE DATE

Il Calendario Serie A 2023/2024 è stato sorteggiato mercoledì 5 luglio 2023 alle ore 12.30. Già precedentemente al sorteggio sono state rese note le date della nuova stagione:

Quando inizia la Serie A 2023/2024?

La Serie A 2023/2024 inizierà nel sabato 19 agosto 2023.

Turni infrasettimanali Serie A 2023/2024

La Serie A 2023/2024 avrà un solo turno infrasettimanale, come comunicato dalla Lega di Serie A.

«La prossima stagione giocheremo 37 gare nel weekend, con un solo turno infrasettimanale – ha annunciato il presidente della Lega di A, Luigi De Siervo -. Questo sarà fatto per proteggere i calciatori e consentire un maggior recupero delle squadre. Sarà un calendario finalmente più equilibrato nella misura in cui non siamo costretti a comprimere gli impegni, non facendo più la pausa invernale. Di questo beneficerà la salute dei calciatori e lo spettacolo televisivo».