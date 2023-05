Calciomercato Lazio: prende quota un nome per il dopo Immobile. Servono 20 milioni

Calciomercato Lazio, c’è un nuovo nome in pole per il ruolo di vice Immobile nella prossima stagione: è Santi Gimenez del Feyenoord

Il prossimo calciomercato Lazio ruoterà inevitabilmente intorno alla figura del vice Immobile.

Come riferisce Il Messaggero, Lotito ha detto no a Bonazzoli, a Tare per Sallai, in prima persona aveva pensato a Retegui, Sarri chiede altro, sogna sempre Rafa Silva. Prende quota però il 22enne Santiago Gimenez del Feyenoord. Servono quasi 20 milioni, un investimento che escluderebbe Berardi sull’esterno. Resta tutto legato ai soldi della Champions e non solo.