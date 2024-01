El Ghazi Lazio, la FIFA dà l’ok ma Sarri frena: non è convinto da questa cosa

El Ghazi-Lazio, la FIFA dà l’ok all’eventuale trasferimento in biancoceleste ma Sarri non è convinto: il motivo

Come riportato dal Corriere dello Sport, sui taccuino del calciomercato Lazio è sempre presente il profilo di El Ghazi, attualmente svincolato dal Mainz.

In questo senso la FIFA, nonostante il calciatore abbia già giocato in questa stagione anche con il PSV Eindhoven, darebbe l’ok al trasferimento a Formello visto che l’esterno è stato licenziato dal Mainz. A frenare l’affare però è Sarri: le valutazioni non sono dunque economiche ma tecniche. Il Comandante non è convinto.